Ozan Kabak: "Finalin İstanbul'da olması beni motive ediyor" - Son Dakika

Ozan Kabak: "Finalin İstanbul'da olması beni motive ediyor"

06.04.2021 13:03

- Ozan Kabak: "Finalin İstanbul'da olması beni motive ediyor" Liverpool'da forma giyen milli yıldız Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nin, dünyanın en iyi futbol organizasyonu olduğunu belirterek, "Devler Ligi'nde mücadele etmek büyük gurur.

- Ozan Kabak: "Finalin İstanbul'da olması beni motive ediyor"

İSTANBUL - Liverpool'da forma giyen milli yıldız Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi'nin, dünyanın en iyi futbol organizasyonu olduğunu belirterek, "Devler Ligi'nde mücadele etmek büyük gurur. Ayrıca finalin bu sene İstanbul'da oynanacak olması beni apayrı motive ediyor" dedi.

Liverpool'da forma giyen Ozan Kabak, Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali ve Türk taraftarlar hakkında açıklamalara bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kabak, "Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi futbol organizasyonu. Orada oynamak benim için büyük gurur. Dünyanın en iyi futbolcuları ve takımları orada mücadele ediyor. Her sene orada oynamak benim de hedefim. Şu anda çeyrek finale çıktık. İnşallah yarı finale çıkarız" dedi.

"Finalin İstanbul'da olması beni motive ediyor"

Finalin İstanbul'da oynanacak olmasının kendisine ayrı bir motivasyon oluşturduğunu ifade eden Kabak, "İstanbul zaten benim memleketim, büyüdüğüm şehir. İlk profesyonel maçıma çıktığım yer. Benim için İstanbul çok anlamlı. Finalin de İstanbul'da olması benim için güzel tesadüf oldu. Finalin İstanbul'da olması bana apayrı motivasyon sağlıyor. İstanbul'da oynamak ve kupayı kaldırmak büyük bir hayal benim için. Umarım gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Kabak, Türk taraftarlar hakkında ise şunları söyledi:

"Şu ana kadar Almanya ve İngiltere'de oynadım. Türk futbolseverler kadar ateşli, kendi takımına bağlı bir futbol seyircisi göremedim. Onların karşında oynamak büyük mutluluk."

21 yaşındaki milli savunmacının takımı Liverpool, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde bu akşam deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.

Ozan Kabak: Finalin İstanbul'da olması beni motive ediyor
Ozan Kabak: Finalin İstanbul'da olması beni motive ediyor
Ozan Kabak: Finalin İstanbul'da olması beni motive ediyor
Ozan Kabak: Finalin İstanbul'da olması beni motive ediyor

Şampiyonlar Ligi, Liverpool, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ozan Kabak: 'Finalin İstanbul'da olması beni motive ediyor' - Son Dakika Spor


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