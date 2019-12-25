Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika Spor

Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ederken, milli oyuncu Ozan Kabak antrenmanı ziyaret etti.

Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ederken, milli oyuncu Ozan Kabak antrenmanı ziyaret etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda beşe iki pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı.

Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, takımdan ayrı özel program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı kırmızılılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

OZAN KABAK, FLORYA'DA

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerini Almanya'nın Schalke 04 takımında sürdüren milli oyuncu Ozan Kabak, sarı kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim'e ve eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.


Galatasaray, Antalyaspor, Ozan Kabak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Terim'in PFDK'ya sevk edilmesine Hasan Şaş'tan sert tepki
Şampiyonlar Ligi'ne G.Saray damgası! Liste açıklandı Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'nın F.Bahçe'ye transfer olacağı iddia edildi Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı

Son Dakika Haberleri
23:06 Yusuf Yazıcı hasret giderdi - Son Dakika Spor
22:44 Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı - Son Dakika Spor
22:17 Mert Çetin Gençlerbirliği'ne Ziyarette Bulundu - Son Dakika Spor
22:11 Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi başladı - Son Dakika Spor
22:05 Bellona Kayseri Basketbol - İzmit Belediye: 82-76 - Son Dakika Spor
20:29 Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:19:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]