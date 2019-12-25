Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti - Son Dakika Spor

Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda beşe iki pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Antrenmanda Şener Özbayraklı, Marcos Teixeira ve Mario Lemina takımdan ayrı özel program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.


Öte yandan sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen ve kariyerini Almanya'nın Schalke 04 takımında sürdüren milli futbolcu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret ederek Fatih Terim'e ve eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.


Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Antalyaspor, Galatasaray, Ozan Kabak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:02 Kaynak: İHA
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