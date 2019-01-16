Ozan Kabak Gidiyor
1 saat önce
Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Ozan Kabak, Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oluyor.
Galatasaray
'ın genç defans oyuncusu Ozan Kabak
, Almanya
'nın Stuttgart
takımına transfer oluyor. Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde, "Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Ozan'ın bonservis bedeliyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, rakamın 12 milyon euro olduğu iddia edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
Galatasaray, Ozan Kabak'ı 12 Milyon Euroya Stuttgart'a Sattı
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