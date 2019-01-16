Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak Gidiyor

Ozan Kabak Gidiyor

1 saat önce

Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Ozan Kabak, Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oluyor.

Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Ozan Kabak, Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oluyor. Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde, "Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Ozan'ın bonservis bedeliyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, rakamın 12 milyon euro olduğu iddia edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Almanya, Ozan Kabak, Güncel
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