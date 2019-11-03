Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak gol attı, Schalke 04 kazandı
Son Dakika Spor Ozan Kabak gol attı, Schalke 04 kazandı

Ozan Kabak gol attı, Schalke 04 kazandı

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

Ozan Kabak gol attı, Schalke 04 kazandı, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

Bundesliga'da 10. haftanın kapanış maçında Schalke 04, Augsburg'un konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Daniel Baier'in 38. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 45'inci dakikada Stephan Lichtsteiner'in kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-1 sona erdi.

Augsburg'da Alfred Finnbogason, 60. dakikada penaltıdan attığı golle takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. Schalke 04, 71. dakikada Ozan Kabak ve 82. dakikada Amine Harit'in attığı gollerle maçı 3-2 kazandı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, sezon başında transfer olduğu Schalke 04'te ilk kez gol sevinci yaşadı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı! Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 05:20:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak gol attı, Schalke 04 kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]