Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak için Schalke 04 iddiası
Son Dakika Spor Haber

Ozan Kabak için Schalke 04 iddiası

1 saat önce

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen ve bu sezon Almanya'da yılın çaylağı seçilen milli futbolcu Ozan Kabak'ın Schalke 04'e transfer olacağı iddia edildi.

Ozan Kabak için Schalke 04 iddiası, System.String[]
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen ve bu sezon Almanya'da yılın çaylağı seçilen milli futbolcu Ozan Kabak'ın Schalke 04'e transfer olacağı iddia edildi.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon Euro'ya Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da dev kulüplerin radarına girdi. Almanya'da yarım sezonda etkili bir performans sergileyerek, Bundesliga'da yılın çaylağı seçilen Ozan için İtalya'dan Milan, İngiltere'den West Ham United, Almanya'dan Bayern Münih ve Schalke 04'ün harekete geçtiği ifade ediliyordu.

Alman basınına göre 19 yaşındaki futbolcunun, ilgilenen bu takımlar arasında Schalke 04'ü tercih edeceği belirtildi. Ozan Kabak, Stuttgart'ta oynadığı 15 resmi müsabakada rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başardı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:52 Kaynak: İHA
Schalke 04, Ozan Kabak, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Can'ın arkadaşları görüntü ve fotoğrafları zorla sildirmeye çalıştı Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku! Ayrılmak istemiyor Ryan Babel İstanbul'a geldi Beşiktaş Tyler Boyd ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:47:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak için Schalke 04 iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]