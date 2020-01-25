Ozan Kabak'ın Bayern maçı CANLI yayınla Misli.com'da! iddaa'da öne çıkan ise... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ozan Kabak'ın Bayern maçı CANLI yayınla Misli.com'da! iddaa'da öne çıkan ise... - Son Dakika Spor

Ozan Kabak'ın Bayern maçı CANLI yayınla Misli.com'da! iddaa'da öne çıkan ise...

6 saat önce

Bu bir ilandırBAYERN - SCHALKESezonun ikinci yarısına çok iyi başlayan Bayern Münih, Hertha Berlin deplasmanında çok üstün bir oyun ve 4 golle kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Ozan Kabak'ın Bayern maçı CANLI yayınla Misli.com'da! iddaa'da öne çıkan ise..., System.String[]

Bu bir ilandır


BAYERN - SCHALKE


Sezonun ikinci yarısına çok iyi başlayan Bayern Münih, Hertha Berlin deplasmanında çok üstün bir oyun ve 4 golle kazanarak zirve takibini sürdürdü.


Üst üste 4. lig galibiyetini alan Bayern, bu maçtaki rakibi Schalke karşısında iç sahadaki son lig yenilgisini 2009'da almıştı.


Ev sahibinde savunmacı Süle, orta sahadan Javi Martinez ve forvet Coman'ın sakatlıkları var.


Bu sezon Devler Ligi bileti almak isteyen Schalke 04, ligin ikinci yarısına evindeki M'Gladbach maçıyla başlarken, ikinci yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı almasını bildi ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.


Rakibiyle oynadığı son 9 maçta sadece 3 gol atabilen konuk ekipte as kaleci Nübel cezalı. Savunmacı Sane, orta sahadan Stambouli ve McKennie ise sakatlıkları nedeniyle yok.


Schalke 04, bu sezon ligde oynadığı 18 maçın ilk yarılarında sadece 5 gol yedi.


Bayern'in bu sezon oynadığı 18 lig maçının 16'sında en azından 3 gol atıldı.


Üyelerin yaklaşık %37'si karşılaşmayı ev sahibi Bayern'in kazanacağını düşünüyor.


YORUMCUSU FATİH DEMİRELİ'NİN TERCİHİ...


Sezon sonu Schalke'den Bayern'e gidecek olan ve bu yüzden gündemden düşmeyen Schalke kalecisi Nübel cezası yüzünden forma giyemeyecek, muhtemelen kafilede de olmayacaktır.


Bayern kısa vadede de bir transfer yaptı ve Real'den Alvaro Odriozola'yı kiraladı. İspanyol sağ bekin bu maçta oynama ihtimali var, oysa Hertha'yı 4-0'la geçen kadroyu değiştirmek için bir sebep göremiyorum.


Schalke'nin işi sadece bu açıdan zor değil, tarihsel olarak da bir üstünlüğü var Bayern'in. İki takım arasında oynanan son 18 maçın hiçbirini kazanamayan Schalke, en azından mevcut form olarak taraftarına umut veriyor.


Lewandowski'nin Schalke maçlarında attığı en güzel golleri izleyelim...


Bayern Münih, Hertha Bsc, Schalke, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:48 
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