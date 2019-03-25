Ozan Kabak'ın Doğum Günü Kutlandı
48 dakika önce
ESKİŞEHİR / DHAA Milli Futbol Takımı'nda teknik heyet ve futbolcular, Moldova maçı öncesi 19 yaşına giren Ozan Kabak'ın doğum gününü kutladı.
ESKİŞEHİR/ DHA A Milli Futbol Takımı
'nda teknik heyet ve futbolcular, Moldova
maçı öncesi 19 yaşına giren Ozan Kabak
'ın doğum gününü kutladı. Futbol Federasyonu
'ndan yapılan açıklamada, "Bugün 19 yaşına basan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın doğum günü, Moldova maçı için Eskişehir
'de bulunan A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde kutlandı.
Kendisi için hazırlanan pastayı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş
ile birlikte kesen Ozan, ilk dilimi de Güneş'in elinden yedi.
Ozan, daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:25 Kaynak: DHA
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