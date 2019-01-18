Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak'ın Stuttgart'a Transferi Alman Basınında

Ozan Kabak'ın Stuttgart'a Transferi Alman Basınında

1 saat önce

Galatasaray'dan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki savunma oyuncu Ozan Kabak, Alman basında geniş yer aldı.

Ozan Kabak'ın Stuttgart'a Transferi Alman Basınında, System.String[]
Galatasaray'dan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki savunma oyuncu Ozan Kabak, Alman basında geniş yer aldı.


Kicker dergisinin haberinde, Stuttgart'ın Ozan Kabak ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar bir sözleşme imzaladığı belirtilerek, "18 yaşındaki futbolcu 11 milyon avroya Galatasaray'dan geldi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu." denildi.


Şimdiye kadar kulübün en pahalı transferi olan İspanyol futbolcu Pablo Maffeo için 10 milyon avro ödendiği aktarılan haberde, Ozan'nın 18 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Sportbild dergisine konuşan Stuttgart Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi Michael Reschke, transfere Bayern Münih'in karıştığına ilişkin söylentileri yalanladı. Reschke, Ozan Kabak transferinde herhangi bir başka kulüp ile bir ön anlaşmanın yapılmadığını vurgulayarak, "Futbolcu Stuttgart kulübüne ait. Başka bir kulüp karışmış değil. Böyle yanlış bilgilerin neden yayıldığını bilmiyorum. Bu transferi biz tek başına gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Stuttgarter Zeitung gazetesi de, Stuttgart'ın 2024'e kadar Ozan Kabak ile uzun süreli bir sözleşme imzaladığını belirterek, yetenekli oyuncunun Türkiye'de bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncular arasında görüldüğü ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:48 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hannover 96, Eren Derdiyok'u Transfer Etmekten Vazgeçti Galatasaray, Mariano'nun Transferi İçin 5 Milyon Euro İsteyince Görüşmeler Tıkandı

2000 Doğumlu Ozan Kabak, Alpay'ın 2000 Yılındaki Rekorunu Geçti Fenerbahçe'nin İstediği Talisca, Çin'de Yıllık 11 Milyon Euro Kazanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:32:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak'ın Stuttgart'a Transferi Alman Basınında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]