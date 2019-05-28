Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart küme düştü

Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart küme düştü

49 dakika önce

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Alman ekibi Stuttgart, play-out mücadelesinde Union Berlin'e elenerek küme düştü.

Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart küme düştü, System.String[]
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Alman ekibi Stuttgart, play-out mücadelesinde Union Berlin'e elenerek küme düştü.
Almanya'da İkinci Lig'i (Bundesliga 2) 3. sırada tamamlayan Union Berlin ile Birinci Lig'i (Bundesliga) 16. durumda bitiren Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği play-out etabı maçları tamamlandı.
İlk maçı Stuttgart'ta 2-2 eşitlikle tamamlanan eşleşmenin rövanşı, Berlin'deki An der Alten Försterei Stadı'nda oynandı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı.
Union Berlin, deplasmanda oynanan ilk maçta aldığı 2-2'lik skorun avantajıyla Bundesliga'ya yükselirken, Stuttgart ise Bundesliga 2'ye düştü. Stuttgart, 1975 ve 2016'dan sonra üçüncü kez Bundesliga'da tutunamadı.
Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan milli oyuncu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Bundesliga'da sezonu 17 ve 18. sırada tamamlayan Hannover 96 ile Nürnberg takımları küme düşmüş, Bundesliga 2'de şampiyon olan Köln ile ikinci sırayı alan Paderborn ise Bundesliga'ya yükselmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:17 Kaynak: AA
Berlin, Union Berlin, Ozan Kabak, Spor
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