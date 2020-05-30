Ozan Kabak'lı Schalke kayıplarda

Bundesliga'nın 29. haftasında Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Schalke 04, sahasında Werder Bremen'e 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Bundesliga'nın 29. haftasında Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Schalke 04, sahasında Werder Bremen'e 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Schalke, Veltins Arena'da Werder Bremen'i konuk etti. Karşılaşmanın 32. dakikasında konuk takım Bittencourt'un golüyle 1-0 öne geçti. 90 dakika boyunca başka gol olmayınca Werder Bremen 3 puanın sahibi oldu.

11'de maça başlayan Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, bir başka Türk oyuncu Ahmed Kutucu ise 58. dakikada oyuna girdi. Bu sonuçla üst üste 4. yenilgisini alan Schalke 37 puanla 10. sırada kaldı.

Öte yandan Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Mainz 05 - Hoffenheim: 0-1

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt: 1-2

Hertha Berlin - Augsburg: 2-0 - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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