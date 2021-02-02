Ozan Kabak, Liverpool'da - Son Dakika

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 ekibinde oynayan milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Alman temsilcisi Schalke 04'te futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Ozan Kabak, artık İngiltere'de oynamaya devam edecek. İngiliz ekibi Liverpool, Ozan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz takımının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyuruldu.

Ozan Kabak, Liverpool'da 19 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra A takıma yükselen Ozan, ilk yurtdışı deneyimini Alman ekibi Stuttgart'ta yaşadı. Milli futbolcu daha sonra Schalke 04'e transfer oldu.

20 yaşındaki futbolcu, Schalke 04 ile bu sezon 14 resmi karşılaşma görev aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)