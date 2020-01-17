Ozan Kabak, Misli.com'da CANLI! Hem iddaa oyna, hem de kesintisiz izle...

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6 saat önce

Bu bir ilandırSCHALKE - M'GLADBACHOzan Kabak, Suat Serdar ve Ahmet Kutucu'nun forma giydiği Schalke 04, ilk yarının son maçında Freiburg karşısında öne geçmiş; ancak ikinci yarıda geriye düştükten sonra Ahmet'in golüyle beraberliği kurtarmıştı.

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Bu bir ilandır


SCHALKE - M'GLADBACH


Ozan Kabak, Suat Serdar ve Ahmet Kutucu'nun forma giydiği Schalke 04, ilk yarının son maçında Freiburg karşısında öne geçmiş; ancak ikinci yarıda geriye düştükten sonra Ahmet'in golüyle beraberliği kurtarmıştı.


Bu sonuçla birlikte son 4 haftada 7 puan kaybeden Schalke 04, devre arasına daha iyi bir konumda girebilirdi.


Ev sahibinde as kaleci Nübel cezalı. Savunmacı Sane ve orta sahadan Stambouli sakat. Orta sahadan McKennie'nin ise durumu şüpheli.


İlk yarının son maçında Hertha Berlin'e konuk olan M'Gladbach daha üstün oynamasına rağmen, iki puan bıraktı.


Bu seneki en büyük handikabı dış saha performansı olan M'Gladbach, son 5 dış saha maçında sadece 4 puan alabilirken 3 maçında gol atamadı.


Konuk ekipte savunmacı Bensebaini'nin sakatlığı var.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:41 
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