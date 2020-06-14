Ozan Kabak, Misli.com'da CANLI YAYINDA! Schalke'de tam 9 eksik, iddaa'da Leverkusen... - Son Dakika

Ozan Kabak, Misli.com'da CANLI YAYINDA! Schalke'de tam 9 eksik, iddaa'da Leverkusen...

Bu bir ilandırSCHALKE - LEVERKUSENUnion Berlin deplasmanından 1 puanla dönen Schalke, Bundesliga'da salgın dönüşü ilk puanını kazanırken galibiyetsiz serisi de 12 maça yükselmişti.

Ozan Kabak, Misli.com'da CANLI YAYINDA! Schalke'de tam 9 eksik, iddaa'da Leverkusen..., System.String[]

Bu bir ilandır


SCHALKE - LEVERKUSEN


Union Berlin deplasmanından 1 puanla dönen Schalke, Bundesliga'da salgın dönüşü ilk puanını kazanırken galibiyetsiz serisi de 12 maça yükselmişti.


Omar Mascarell, Suat Serdar, Guido Burgstaller, Salif Sane ve Amine Harit sezonu kapattı. Matija Nastasic ile Jean-Clair Todibo bu maça yetişemeyecek. Benjamin Stambouli ve Rabbi Matondo ise maç saati netleşecek!


Kısacası 7 isim kesin olarak yok, artı 2 isim de şüpheli... Milli oyuncumuz Ozan Kabak da Stuttgart döneminin son bölümündeki gibi savunmada tek başına savaşıyor ama Schalke, şu ana kadar skor üretme konusunda da sınıfta kaldığı için orta sıralarda tıkılıp kaldılar...


Leverkusen, geçtiğimiz hafta sonu Kai Havertz'in riske edilmediği maçta şampiyonluğa adım adım koşan Bayern'e diş geçirememiş ve 4-2 kaybetmişti, hafta arası ise ter idmanı havasında geçen kupa yarı finalinde Saarbrucken engelini 3 golle geçtiler.


Resmi kaynaklar Havertz'in ilk 11'e döneceğini yazarken, Lars Bender ve Karim Bellarabi sezonu kapattı.


Bayern maçı sonrası TD Peter Bosz, "Gerçekle yüzleşti, birkaç basit hata yaptı ama sonrasında golünü de attı" dediği Florian Wirtz'i maçın başından itibaren bizlere sunabilir...


Leverkusen deplasmanda oynadığı son 3 lig maçını kazandı.


%50'lik kesim revire dönen ve formsuz Schalke karşısında Leverkusen'e güveniyor...


Merih Demiral, Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına Leverkusen karşısında çıkmıştı...




Ozan Kabak, Leverkusen, Schalke, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 09:42 

Son Dakika Spor Ozan Kabak, Misli.com'da CANLI YAYINDA! Schalke'de tam 9 eksik, iddaa'da Leverkusen... - Son Dakika Spor
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