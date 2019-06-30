Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak resmen Schalke'de
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Ozan Kabak resmen Schalke'de

1 saat önce

Alman Kulübü Schalke 04, Ozan Kabak transferini sosyal medya üzerinden, "Schalke 04'e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!" mesajıyla duyurdu.

Ozan Kabak resmen Schalke'de, System.String[]
Alman Kulübü Schalke 04, Ozan Kabak transferini sosyal medya üzerinden, "Schalke 04'e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!" mesajıyla duyurdu.
Milli oyuncu Ozan Kabak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bedelle transfer olan genç oyuncu, Schalke 04 ile anlaştı. Schalke 04 Kulübü, Ozan Kabak transferini sosyal medya üzerinden, "Schalke 04'e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!" mesajıyla duyurdu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:50 Kaynak: DHA
Schalke 04, Ozan Kabak, Spor
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