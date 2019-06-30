Ozan Kabak resmen Schalke'de
1 saat önce
Alman Kulübü Schalke 04, Ozan Kabak transferini sosyal medya üzerinden, "Schalke 04'e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!" mesajıyla duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:50 Kaynak: DHA
Alman Kulübü Schalke 04
, Ozan Kabak
transferini sosyal medya üzerinden, "Schalke 04'e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!" mesajıyla duyurdu.
Milli oyuncu Ozan Kabak, Almanya
Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray
'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bedelle transfer olan genç oyuncu, Schalke 04 ile anlaştı. Schalke 04 Kulübü, Ozan Kabak transferini sosyal medya üzerinden, "Schalke 04'e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!" mesajıyla duyurdu.
- İstanbul
Trump'ın kızı Ivanka'nın liderlerle konuşmaya çalıştığı görüntü sosyal medyayı salladı
Ozan Kabak, Schalke 04'e transfer oldu
Fenebahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, Derby County yolcusu
Beşiktaş, Edin Visca için Roco ve Orkan'ı takasta kullanacak