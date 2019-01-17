Ozan Kabak Resmen Stuttgart'ta
38 dakika önce
Galatasaray, genç oyuncu Ozan Kabak'ın transferi konusunda Stuttgart kulübüyle, 11 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldığınını açıkladı.
Galatasaray
, genç oyuncu Ozan Kabak
'ın transferi konusunda Stuttgart
kulübüyle, 11 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldığınını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir." - İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:37 Kaynak: DHA
İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Ozan Kabak, Stuttgart ile 5,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'e Beşiktaş Forması Hediye Etti
"Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı