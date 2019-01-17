Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak Resmen Stuttgart'ta

Ozan Kabak Resmen Stuttgart'ta

38 dakika önce

Galatasaray, genç oyuncu Ozan Kabak'ın transferi konusunda Stuttgart kulübüyle, 11 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldığınını açıkladı.

Ozan Kabak Resmen Stuttgart'ta, System.String[]


Galatasaray, genç oyuncu Ozan Kabak'ın transferi konusunda Stuttgart kulübüyle, 11 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldığınını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:37 Kaynak: DHA

Ozan Kabak, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Ozan Kabak, Stuttgart ile 5,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'e Beşiktaş Forması Hediye Etti "Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:15:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak Resmen Stuttgart'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]