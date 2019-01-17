Ozan Kabak Resmen Stuttgart'ta
29 dakika önce
Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın 11 milyon avro bonservis bedeliyle Almanya Kulübü Stuttgart'a transfer olduğunu duyurdu.
Galatasaray
, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak
'ın 11 milyon avro bonservis bedeliyle Almanya
Kulübü Stuttgart
'a transfer olduğunu duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul
'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda Stuttgart Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Stuttgart Kulübü, şirketimize 11 milyon avro transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:43 Kaynak: AA
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