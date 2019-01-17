Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak Resmen Stuttgart'ta

Ozan Kabak Resmen Stuttgart'ta

29 dakika önce

Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın 11 milyon avro bonservis bedeliyle Almanya Kulübü Stuttgart'a transfer olduğunu duyurdu.

Ozan Kabak Resmen Stuttgart'ta, System.String[]
Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın 11 milyon avro bonservis bedeliyle Almanya Kulübü Stuttgart'a transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda Stuttgart Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Stuttgart Kulübü, şirketimize 11 milyon avro transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:43 Kaynak: AA

Galatasaray, Ozan Kabak, Spor
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