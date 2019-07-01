Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı
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Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı

55 dakika önce

Milli futbolcu Ozan Kabak, yeni takımı Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı.

Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı, System.String[]
Milli futbolcu Ozan Kabak, yeni takımı Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı. Genç futbolcu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen Galatasaraylı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer olduğu Bundesliga takımlarından Stuttgart'tan ayrılarak bir başka Alman ekibi Schalke 04 ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Genç futbolcuyu, Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı. 19 yaşındaki oyuncu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
Ozan Kabak, Schalke 04, Spor
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