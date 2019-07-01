Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı
35 dakika önce
Milli futbolcu Ozan Kabak, yeni takımı Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
Milli futbolcu Ozan Kabak
, yeni takımı Schalke 04
ile ilk idmanına çıktı. Genç
futbolcu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen Galatasaraylı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer olduğu Bundesliga takımlarından Stuttgart'tan ayrılarak bir başka Alman ekibi Schalke 04 ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Genç futbolcuyu, Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı. 19 yaşındaki oyuncu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.
(İHA)
Galatasaraylı taraftarlar, Ozan Kabak'ı Schalke 04'teki ilk idmanında yalnız bırakmadı
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