Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak, Stuttgart'a Beraberliği Getirdi

Ozan Kabak, Stuttgart'a Beraberliği Getirdi

44 dakika önce

Almanya Bundesliga 28'inci hafta müsabakasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, kendi sahasında Nürnberg ile 1-1 berabere kaldı.

Ozan Kabak, Stuttgart'a Beraberliği Getirdi, System.String[]
Almanya Bundesliga 28'inci hafta müsabakasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, kendi sahasında Nürnberg ile 1-1 berabere kaldı.

Mercedes-Benz Arena'da, küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Stuttgart ile Nürnberg karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi 42'nci dakikada Matheus Pereira ile öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. 75'inci dakikada sahneye çıkan Ozan Kabak, takımına beraberliği getiren golü kaydederken, karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ozan Kabak karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart 21 puanla 16'ncı sırada, Nürnberg ise 17 puanla 17'nci sırada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:37 Kaynak: DHA

Almanya, Ozan Kabak, Spor
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