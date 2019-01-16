Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak, Stuttgart'a Transfer Oluyor

Ozan Kabak, Stuttgart'a Transfer Oluyor

2 saat önce

Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, Almanya 1. Lig (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'a transfer oluyor.

Ozan Kabak, Stuttgart'a Transfer Oluyor, System.String[]
Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, Almanya 1. Lig (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'a transfer oluyor.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Uzun yıllar altyapısında forma giydiği Galatasaray'da bu sezon ligde 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 karşılaşmada görev alan Ozan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 90 dakika forma giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:22 Kaynak: AA

Galatasaray, Ozan Kabak, Spor
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