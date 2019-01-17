Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak'tan Galatasaray'a Veda Mesajı

Ozan Kabak'tan Galatasaray'a Veda Mesajı

10 dakika önce

- Ozan Kabak'tan Galatasaray'a veda mesajıİSTANBUL - Galatasaray'dan Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, sosyal medya hesabından veda videosu paylaştı.

- Ozan Kabak'tan Galatasaray'a veda mesajı

İSTANBUL - Galatasaray'dan Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak, sosyal medya hesabından veda videosu paylaştı.
Sarı-kırmızılı kulübün 11 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart'a sattığı genç oyuncu Ozan Kabak, Galatasaray Kulübü'ne veda etti. 18 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray futbolcusu olmadan önce, Galatasaray taraftarı oldum. Hayallerime doğru koşmak için her gün Tekirdağ'dan İstanbul'a yolculuklar yaptım. Mayıslar hep bizimdi ama geçen mayıs benim için en özeliydi. Fatih Terim, hocam, yol göstericim. Bana öğrettikleri kariyerim boyunca benimle olacak. ve Galatasaray tribünleri. Bana layık gördüğünüz Galatasaray'ın evladı sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım. Bugün yuvama veda günü. Transferim Galatasaray ailesine, aileme katkı sağlayacaksa ne mutlu bana. Gelecek mayıslarda şampiyonlukları hep beraber kutlamak, Bundesliga'da göğsünüzü kabartmak umuduyla... Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

Spor
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