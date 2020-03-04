Ozan Kabak'tan kötü haber! - Son Dakika
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Ozan Kabak'tan kötü haber!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Bundesliga ekibi Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Köln ile oynanan lig maçında sakatlanarak kenara gelmişti.

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Spor Arena Dış Haber | Bundesliga ekibi Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Köln ile oynanan lig maçında sakatlanarak kenara gelmişti. 19 yaşındaki Ozan'ın yapılan kontrolleri sonrası bel omurlarında kırıklar bulunduğu tespit edildi.


Schalke'nin açıklamasına göre Ozan Kabak'ın 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak. Milli Takımımızın, EURO 2020 Elemelerinde forma giyen futbolcularından Yusuf Yazıcı, Merih Demiral, Cenk Tosun ve Ozan Kabak büyük ihtimalle turnuvada forma giyemeyecek.


Ozan Kabak, Schalke, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:23 
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