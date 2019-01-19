Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak'tan Nuri Şahin'e Cevap

Ozan Kabak'tan Nuri Şahin'e Cevap

1 saat önce

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Nuri Şahin'e sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Ozan Kabak'tan Nuri Şahin'e Cevap, System.String[]
Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Nuri Şahin'e sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Uzun süredir Almanya'da forma giyen Nuri Şahin, Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'a sosyal medya üzerinden "Bundesliga'ya hoş geldin kardeşim. İnanarak, çalışarak, öğrenerek çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Her anından keyif almaya çalış..." mesajı göndermişti. Bu mesajdan sonra ise Ozan'dan Nuri Şahin'e cevap geldi. Ozan, Nuri Şahin'e şu ifadelerle teşekkür etti:

"Hoş bulduk Nuri Abi. Türk futbolcuları için birçok şeyin mümkün olduğunu gösteren kariyerin ve tavsiyelerin benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim"

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

Ozan Kabak, Nuri Şahin, Güncel
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