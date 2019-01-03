Ozan Kabak'tan Paylaşım
32 dakika önce
Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak, sosyal medya hesabı üzerinden teknik direktör Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaştı.
Galatasaray
'ın genç stoperi Ozan Kabak
, sosyal medya hesabı üzerinden teknik direktör Fatih Terim
ile bir fotoğrafını paylaştı.
Kabak, Fatih Terim ile birlikte olduğu fotoğrafta, "Hocamla #1'likte" ifadelerine yer verdi.
Terim, Ozan Kabak'ın geleceğine dair yaptığı açıklamada, "Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alcaklardır. Galatasaray olarak onların başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da olacak. Ancak o gün, bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek istedik. Avrupa
büyük bir heyecan. Ben, kendisini anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil. Yani devre arası değil" demişti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:35 Kaynak: DHA
Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Galatasaray Kariyeri Sona Erdi
Ozan Kabak, Sezon Sonuna Kadar Galatasaray'da Kalacak
Galatasaray, Garry Rodrigues İçin Al İttihad İle El Sıkıştı
Trabzonspor'un Kadro Dışı Bıraktığı Olcay Şahan: Bu Kutsal Forma İçin Savaşacağım