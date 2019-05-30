Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak'tan Stuttgart'ta kalma sinyali
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Ozan Kabak'tan Stuttgart'ta kalma sinyali

49 dakika önce

"Muhteşem taraftarımız ile Stuttgart'ın ait olduğu yere geri döneceğine unanıyorum"Galatasaray'dan gittiği Stuttgart'ta bireysel olarak iyi sayılacak bir performans sergileyen ancak takımı küme düşen Ozan Kabak verdiği mesaj ile takımda kalacağını ve hedefi şöyle açıkladı: "Hedeflerimize...

Ozan Kabak'tan Stuttgart'ta kalma sinyali, System.String[]

"Muhteşem taraftarımız ile Stuttgart'ın ait olduğu yere geri döneceğine unanıyorum"

Galatasaray'dan gittiği Stuttgart'ta bireysel olarak iyi sayılacak bir performans sergileyen ancak takımı küme düşen Ozan Kabak verdiği mesaj ile takımda kalacağını ve hedefi şöyle açıkladı:
"Hedeflerimize ulaşmak için büyük bir mücadele gösterdik ama ne yazık kı istediğimiz şekilde bitirmeye yetmedi. Muhteşem taraftarımız ile Stuttgart'ın ait olduğu yere geleceğine inanıyorum."

İstanbul DHA


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:27 Kaynak: DHA
Galatasaray, Ozan Kabak, Spor
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