Ozan Kabak'tan sürpriz seçim
48 dakika önce
Menajerinin İtalyan Milan takımıyla masaya oturmasına karşın; Bild gazetesi, Ozan Kabak'ın Schalke 04'te karar kıldığını yazdı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:08
Menajerinin İtalyan Milan
takımıyla masaya oturmasına karşın; Bild gazetesi, Ozan Kabak
'ın Schalke 04
'te karar kıldığını yazdı. Gazetenin haberinde, " Bayern Münih
'in ilgisi olmasına karşın Ozan Kabak, Schalke 04'ü seçti. Bayern'de Boateng'in geleceğinin belirsiz olması nedeniyle beklemek istemeyen Ozan Kabak, Schalke O4'te karar kıldı. Türk oyuncunun tercihinde kendisini Stuttgart'a getiren ve Schalke sportif direktörlük görevini yürüten Michael Reschke etkili oldu." denildi.
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