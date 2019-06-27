Son Dakika Haberleri: Ozan Kabak'tan sürpriz seçim
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Ozan Kabak'tan sürpriz seçim

48 dakika önce

Menajerinin İtalyan Milan takımıyla masaya oturmasına karşın; Bild gazetesi, Ozan Kabak'ın Schalke 04'te karar kıldığını yazdı.

Ozan Kabak'tan sürpriz seçim, System.String[]
Menajerinin İtalyan Milan takımıyla masaya oturmasına karşın; Bild gazetesi, Ozan Kabak'ın Schalke 04'te karar kıldığını yazdı. Gazetenin haberinde, " Bayern Münih'in ilgisi olmasına karşın Ozan Kabak, Schalke 04'ü seçti. Bayern'de Boateng'in geleceğinin belirsiz olması nedeniyle beklemek istemeyen Ozan Kabak, Schalke O4'te karar kıldı. Türk oyuncunun tercihinde kendisini Stuttgart'a getiren ve Schalke sportif direktörlük görevini yürüten Michael Reschke etkili oldu." denildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:08 
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