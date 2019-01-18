Ozan Kabak, Türk Futbol Tarihine Geçti!

Galatasaray'dan bir yıldız kaydı, hem de daha yeni yeni parlamaya başlamışken... Sezon başında formayı kapar kapmaz taraftarların gönlünde taht kuran genç oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte sadece 17 maça çıkmasına ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen Türk futbol tarihine geçen bir rekorla...

Galatasaray'dan bir yıldız kaydı, hem de daha yeni yeni parlamaya başlamışken... Sezon başında formayı kapar kapmaz taraftarların gönlünde taht kuran genç oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte sadece 17 maça çıkmasına ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen Türk futbol tarihine geçen bir rekorla Stuttgart'a transfer oldu. A takımla çıktığı ilk sezonda deyim yerindeyse teri kurumadan dünyanın en önemli liglerinden biri olan Bundesliga'nın yolunu tutan genç stoper, Türkiye'den yurtdışına giden en pahalı Türk defans oyuncusu unvanının da sahibi olmayı başardı. Ozan Kabak ayrıca 11 milyon avroluk bonservis ücretiyle Galatasaray'ın Avrupa'ya ihraç ettiği en pahalı 4. futbolcu olurken, 13 milyon avroya Atletico Madrid'e giden Arda Turan'dan sonra sarı-kırmızılı kulüpten en yüksek bedelle Avrupa'ya giden ikinci Türk oyuncu oldu.



DUYGUSAL VEDA



Ozan Kabak ayrıca sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla da Galatasaray taraftarlarının gönlünde bir kez daha taht kurdu. Florya'da çektiği bir videoda genç oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray futbolcusu olmadan önce, Galatasaray taraftarı oldum. Hayallerime için her gün Tekirdağ'dan İstanbul'a 300 kilometrelik yolculuklar yaptım. Mayıslar hep bizimdi ama geçen mayıs benim için en özeliydi. Fatih Terim, hocam, yol göstericim... Bana öğrettikleri, kariyerim boyunca benimle olacak. ve Galatasaray tribünleri... Bana layık gördüğünüz 'Galatasaray'ın evladı' sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım. Galatasaray formam bir daha giyileceği güne kadar evimin baş köşesinde olacak. Sarı-kırmızı kültürle yetişmiş bir futbolcu olarak sizleri gururlandırmak için var gücümle çalışacağım"...



TFF AÇIKLADI



Yoğun kar yağışı sebebiyle ertelenen Bolu ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası mücadelesinin tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, son 16 turundaki ilk maçın 22 Ocak Salı günü 19.45'te Bolu'da, rövanşının ise 29 Ocak 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.



YURTDIŞINA GİDEN EN PAHALI TÜRKLER



Cenk Tosun Beşiktaş-Everton 22 m€ Santrfor



Cengiz Ünder Başakşehir-Roma 15m€ Orta saha



Arda Turan G.Saray-A.Madrid 13m€ Orta saha



Ozan Kabak G.Saray-Stuttgart 11m€ Defans



Alpay Özalan F.Bahçe-A. Villa 9m€ Defans



G. Karadeniz Trabzonspor-Kazan 8,7m€ Orta saha



Burak Yılmaz G.Saray-B. Guoan 8m€ Santrfor



Fatih Tekke Trabzonspor-Zenit 7,5m€ Santrfor



Ersan Gülüm Beşiktaş-H. Fortune 7m€ Defans



Okay Yokuşlu Trabzonspor-C. Vigo 6m€ Orta saha



Atınç Nukan Beşiktaş-Leipzig 6m€ Defans

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