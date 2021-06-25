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Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı - Son Dakika

Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı

25.06.2021 10:23

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra futbol hayatına Avrupa'da devam eden Ozan Kabak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. Schalke'nin satış listesine koyduğu ve Liverpool'un opsiyonunu kullanmadığı Ozan'ın bu ziyareti Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Ozan'ın kiralık olarak Galatasaray'a döneceği söylentileri var.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da geçiren ve EURO 2020'de milli takım kadrosunda yer alan Ozan Kabak, eski takımı Galatasaray ve teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. 21 yaşındaki stoper, akşam antrenmanı öncesinde tecrübeli teknik adamla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademimizin gururlarından biri olan, eski futbolcumuz Ozan Kabak, akşam antrenmanı öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim'i ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Schalke'nin satış listesine koyduğu Ozan Kabak'ın Fatih Terim'le buluşması heyecan yarattı

SATIŞ LİSTESİNDE

Küme düşen Schalke, Ozan Kabak'ı satış listesine koydu. Genç stoper, sezonu kiralık Liverpool'da kalıcı olmadı. Ozan'ın tekrar kiralanması gündemde ve Galatasaray'ın da bir girişim yapma ihtimali var.

Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı

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Son Dakika Spor Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı - Son Dakika Spor


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