Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı

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Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da geçiren ve EURO 2020'de milli takım kadrosunda yer alan Ozan Kabak, eski takımı Galatasaray ve teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. 21 yaşındaki stoper, akşam antrenmanı öncesinde tecrübeli teknik adamla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademimizin gururlarından biri olan, eski futbolcumuz Ozan Kabak, akşam antrenmanı öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim'i ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

SATIŞ LİSTESİNDE

Küme düşen Schalke, Ozan Kabak'ı satış listesine koydu. Genç stoper, sezonu kiralık Liverpool'da kalıcı olmadı. Ozan'ın tekrar kiralanması gündemde ve Galatasaray'ın da bir girişim yapma ihtimali var.