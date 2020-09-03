Ozan Köyü 2. kez karantinaya alındı - Son Dakika

Ozan Köyü 2. kez karantinaya alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık 4 ay sonra tekrar karantina altına alındı.

Gölbaşı ilçesi Ozan Köyü'nde artan Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından 2. kez karantina altına alındı. Mayıs ayında 14 gün karantina altına alınan Ozan Köyü, 2 Eylül tarihi itibariyle 14 gün daha karantina altına alındı.

Malatya karayolu üzerinde bulunan ve Gölbaşı ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki köyün tüm giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kapatıldı. Ozan Köyü'nde yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan 6 kişinin korona virüs Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun yanında birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle karantina kararı alındığı öğrenildi.

Köylü vatandaşlar kurallara uymayan kişilerin kurallara uyması için çağrıda bulundu.