Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan Alanyaspor'da

Ozan Tufan Alanyaspor'da

1 saat önce

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.

Ozan Tufan Alanyaspor'da, System.String[]
Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor'a sezon sonuna kadar kiralandı. Bir süredir kadro dışı olan Fenerbahçeli orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor, sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde 16.00'da yapılacak tören ile Tufan, kendisi turuncu-yeşilli renklere bağlayan imzayı atacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ersun Yanal: Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye Gelmemesi İçin Bir Neden Yok Alanyaspor, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı Transfer Etti

Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:11:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan Alanyaspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]