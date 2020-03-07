Ozan Tufan: Artık buna bir son vermemiz şart! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ozan Tufan: Artık buna bir son vermemiz şart! - Son Dakika Spor

Ozan Tufan: Artık buna bir son vermemiz şart!

6 saat önce

Milli futbolcu, 2-0'lık Başakşehir galibiyetinden beri ligde kazanamadıklarını hatırlattı.

Ozan Tufan: Artık buna bir son vermemiz şart!, System.String[]

Milli futbolcu, 2-0'lık Başakşehir galibiyetinden beri ligde kazanamadıklarını hatırlattı.


Ozan, "Artık buna bir son vermemiz şart. Taraftarımız önünde oynayacak olmak, her zamanki gibi büyük bir avantaj. Denizlispor karşısında galip gelerek onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarının son derece hırslı olduğunu belirterek, "Ligde gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Ayrıca Türkiye Kupası'nı müzemize götüreceğiz. Bunları başaracak gücümüz var" diye konuştu.


Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:04 
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