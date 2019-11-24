Ozan Tufan: Ben yerde kıvranıyorum hakem...

Ozan Tufan'ın açıklamaları şu şekilde:



Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Bugün iyi bir futbol sergileyemedik. Ben buraya gelen her Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Önümüzde bir Göztepe maçı var, onu iyi geçirmemiz gerek. Kaçırdığımız goller var, bunları atmamız lazım. Biz Fenerbahçe olarak 3 puan için çıkıyoruz sahaya. Biz büyük bir takımız. Maç içinde neler gelir, neler götürür bilmediğimiz için ona göre pozisyon alıyoruz. Pozisyonlarımızı gole çevirebilsek her şey bizim lehimize olacak ama haftalardır bundan dert yanıyoruz. Ben yerde kıvranıyordum. Bunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. VAR'a bile bakmadı. Vardır bir bildiği. Hakemlerin biraz dikkatli olması gerekiyor, bizim de öyle. Öfkemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bence benim pozisyonum kırmızı karttı.



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