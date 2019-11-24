Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan: Ben yerde kıvranıyorum hakem...
Son Dakika Spor Ozan Tufan: Ben yerde kıvranıyorum hakem... - Son Dakika Spor

Ozan Tufan: Ben yerde kıvranıyorum hakem...

6 saat önce

Ozan Tufan'ın açıklamaları şu şekilde: Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek.

Ozan Tufan: Ben yerde kıvranıyorum hakem..., System.String[]

Ozan Tufan'ın açıklamaları şu şekilde:


Önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Bugün iyi bir futbol sergileyemedik. Ben buraya gelen her Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Önümüzde bir Göztepe maçı var, onu iyi geçirmemiz gerek. Kaçırdığımız goller var, bunları atmamız lazım. Biz Fenerbahçe olarak 3 puan için çıkıyoruz sahaya. Biz büyük bir takımız. Maç içinde neler gelir, neler götürür bilmediğimiz için ona göre pozisyon alıyoruz. Pozisyonlarımızı gole çevirebilsek her şey bizim lehimize olacak ama haftalardır bundan dert yanıyoruz. Ben yerde kıvranıyordum. Bunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. VAR'a bile bakmadı. Vardır bir bildiği. Hakemlerin biraz dikkatli olması gerekiyor, bizim de öyle. Öfkemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bence benim pozisyonum kırmızı karttı.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray-Club Brugge maçını Ivan Kruzliak yönetecek
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti! Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 05:01:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan: Ben yerde kıvranıyorum hakem...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]