Ozan Tufan: Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum - Son Dakika
Son Dakika Spor Ozan Tufan: Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum - Son Dakika Spor

Ozan Tufan: Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum

6 saat önce

Fenerbahçe ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Ozan Tufan: Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum, System.String[]

Fenerbahçe ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Fenerbahçe ile 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesini 3+1 yıllığına uzatan milli oyuncu Ozan Tufan, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli formayı uzun yıllar daha giyeceği için mutlu olduğunu vurgulayan Tufan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Fenerbahçe Ailem; Sarı lacivertli formaya kavuştuğum ilk sözleşmemin 5'inci yılını geride bırakıyorum. Uzun bir aradan sonra formamla yeniden buluştuğum bu sezon başından itibaren Fenerbahçe'm ve bu yıl kazanacağımız şampiyonluk dışında hiçbir odağım yok. Sözleşmemin sonuna geldiğim bu yıl, gelen teklifler dahil olmak üzere Fenerbahçe'de kalmak dışında hiçbir fikri aklımdan geçirmedim. Bugün, çatısı altında olmaktan onur duyduğum, yeşil sahada armasını gururla taşıdığım kulübüm Fenerbahçe ile 3+1 yıl daha sözleşme imzaladım. Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacağım için çok mutlu ve gururluyum. Emre ağabeyin koluma taktığı kaptanlık pazubandını yıllarca başarıyla taşımak, bu büyük kulübe şampiyonluklar kazandırmak için elimden geleni yapacağım! Sözleşme yenileme sürecinde emeği geçen başta başkanımız Ali Koç, Semih Özsoy, teknik direktörümüz Ersun Yanal, Volkan Demirel ve kaptanımız Emre Belözoğlu'na teşekkür ederim."


Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:34 Kaynak: DHA
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