Ozan Tufan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
22.12.2020 13:17
Ozan Tufan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladıFenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ozan Tufan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ozan; sosyal medyasından yaptığı açıklamada; "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim" dedi.
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