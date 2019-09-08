Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan: "Daha farklı bir Ozan var"
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Ozan Tufan: "Daha farklı bir Ozan var"

55 dakika önce

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'na Andorra karşısında galibiyeti getiren Ozan Tufan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan:

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'na Andorra karşısında galibiyeti getiren Ozan Tufan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.


Bu sezon daha farklı bir Ozan Tufan seyrettirdiğini ifade eden milli oyuncu, "Ben, kendime ve vücuduma, saha içindeki oyunuma daha iyi konsantre oluyorum. İnşallah daha iyi olacak benim adıma da. Gördüğünüz gibi farklı bir Ozan var ama tek bir maçla değerlendirmemek lazım. Kendi kulübümde de milli takımda da farklı bir Ozan göstermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.


"EMRE AĞABEY İLE OYNAMAK MUAZZAM"


Andorra karşısında milli formayı 100'üncü kez giyen Emre Belözoğlu ile birlikte oynamanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Tufan, "Emre ağabey ile oynamak muazzam çünkü yurt dışında olsun, Fenerbahçe'de olsun birçok kulüpte oynamış bir oyuncu. Onun tecrübelerinden biraz biraz bir şeyler almaya çalışıyoruz, o da bize tecrübelerini aktarıyor. Ona da teşekkür ederim. Ayrıca 100'üncü maçına çıktı, tebrik ediyorum. İnşallah o gurur ve mutluluğu biz de yaşarız" şeklinde konuştu.

Ozan Tufan, Andorra, Avrupa, DHA, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:05 
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