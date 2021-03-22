Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre - Son Dakika

Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre

22.03.2021 09:32
Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre, System.String[]

Dün Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, maça Ozan Tufan'ın attığı müthiş gol damga vurdu. Dakikalara 89'u gösterdiğinde Beşiktaş kalesine resmen füze gönderen Ozan Tufan takımını ipten aldı. Başarılı futbolcunun çektiği şutun hızı, saatte 109 kilometre olarak ölçüldü.

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftası Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Beşiktaşlı futbolcuların ilk yarıda yakaladığı gol fırsatlarının önüne sarı lacivertlilerin başarılı kalecisi Altay geçti. Genç yıldız, Aboubakar ve Atiba Hutchinson'ın çektiği şutlara geçit vermedi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İlk yarı 0-0 beraberlikle biterken ikinci yarıya iyi başlayan taraf Beşiktaş oldu. İkinci yarının hemen başında Ghezzal'ın ortasına yükselen Vida topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ALTAY FENERBAHÇE'NİN YILDIZI OLDU

Bu dakikadan sonra Beşiktaş kendi futbolunu daha rahat sahaya yansıtırken, yakalanan net pozisyonların önüne yine Altay geçti. Kalesinde devleşen Altay yaptığı kurtarışlar ile Fenerbahçe adına maçın en başarılı futbolcusu oldu.

SON DAKİKALARDA GELEN GOL BERABERLİĞİ GETİRDİ

Golden sonra Fenerbahçe'de art arda değişiklikler yaşanırken, etkisiz bir performans gösteren Osayi-Samuel'in yerine 74'üncü dakikada oyuna giren Ozan Tufan, takımını ipten aldı. Değişikliklerle birlikte fırsatlar da yakalamaya başlayan Fenerbahçe aradığı golü dakika 89'da buldu. Ceza sahası dışından sert bir şut çeken Ersin'i mağlup etti ve takımına beraberliği getirdi.

OZAN'IN ŞUTU SAATTE 109 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, Ozan Tufan'ın şık golü en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Ozan Tufan'ın çektiği şutun hızı saatte109 kilometre hıza ulaştığı ölçüldü. Fenerbahçeli yıldız futbolcu, bu sezon takımının Beşiktaş'a karşı attığı 4 golün 3'üne imza attı. Ozan ayrıca Süper Lig'de en çok golü de Beşiktaş'a karşı (5) kaydetti.

LİGİN ZİRVESİ KIZIŞTI

Bu sonuçla birlikte 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş puanını 64'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş'ı 61 puanla Galatasaray takip ederken, puanını 59'a yükselten Fenerbahçe ise üçüncü sırada yer alıyor.

Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre

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Son Dakika Spor Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre - Son Dakika Spor


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