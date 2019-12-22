Ozan Tufan'dan derbi sonrası çarpıcı sözler; "Şampiyon olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ozan Tufan'dan derbi sonrası çarpıcı sözler; 'Şampiyon olacağız' - Son Dakika Spor

Ozan Tufan'dan derbi sonrası çarpıcı sözler; "Şampiyon olacağız"

6 saat önce

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Ozan Tufan, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan'dan derbi sonrası çarpıcı sözler;

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Ozan Tufan, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.


"NELER OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜK"


Ozan Tufan, "Bu güzel atmosferde, güzel bir maç yaptık. Attığım golde pozisyonun öncesine bakmamız lazım, Gustavo'nun baskısını görmek lazım. Fenerbahçe bu oyunu her zaman oynarsa neler olabileceğini gördük" dedi.


"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"


Şampiyonluğa inandıklarını vurgulayan milli futbolcu, "Vedat Muriç de güzel bir gol attı, ben de güzel bir gol attım. Önemli olan takımın kazanması, inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaşlı taraftarlar, Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi!
Burak Yılmaz maç sonunda patladı: Cüneyt Çakır'ı çağırın! Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek!

Son Dakika Haberleri
02:28 Real Madrid 0-0 Athletic Bilbao - Son Dakika Spor
01:33 Eljif Elmas, 90+4'te Napoli'yi kurtardı! - Son Dakika Spor
01:00 Real Madrid sahasında puan kaybetti - Son Dakika Spor
00:53 Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi sürdü - Son Dakika Spor
00:18 Juventus'ta Merih Demiral oynadı, kupayı Lazio kazandı! - Son Dakika Spor
00:08 Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! - Son Dakika Spor
22:40 Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 04:55:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ozan Tufan'dan derbi sonrası çarpıcı sözler; "Şampiyon olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]