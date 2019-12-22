Ozan Tufan'dan derbi sonrası çarpıcı sözler;

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Ozan Tufan, maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"NELER OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜK"



Ozan Tufan, "Bu güzel atmosferde, güzel bir maç yaptık. Attığım golde pozisyonun öncesine bakmamız lazım, Gustavo'nun baskısını görmek lazım. Fenerbahçe bu oyunu her zaman oynarsa neler olabileceğini gördük" dedi.



"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"



Şampiyonluğa inandıklarını vurgulayan milli futbolcu, "Vedat Muriç de güzel bir gol attı, ben de güzel bir gol attım. Önemli olan takımın kazanması, inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.



