A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 için fotoğraf çekiminde bir araya geldi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı çekimlere Ozan Tufan damga vurdu.
Cengiz Ünder, kişisel sosyal medya hesabından Ozan Tufan'ın kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ozan Tufan'ın renkli görüntüleri ilgi gördü. Ozan Tufan fotoğraf çekimine damga vurdu. O anları kaydeden Cengiz kahkahalara boğuldu.
Son Dakika › Spor › Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler - Son Dakika Spor