Ozan Tufan'dan şampiyonluk yorumu!

Fenerbahçe'de bu sezon hem sağ bek hem orta sahada görev alan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.



FB TV'ye konuşan Ozan Tufan, yaptığı açıklamada "Antalya maçında hedefimiz galibiyet. Hedefimiz zaten şampiyonluk. Takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. 29. şampiyonluğumuz için bu kadro çok müsait. Olgunlaşmış arkadaşlarımız çok var. Şampiyonluk için en favori, en iddiali takımlardan biriyiz." ifadelerini kullandı.



