Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan'dan şampiyonluk yorumu!
Son Dakika Spor Haber

Ozan Tufan'dan şampiyonluk yorumu!

1 saat önce

Fenerbahçe'de bu sezon hem sağ bek hem orta sahada görev alan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

Ozan Tufan'dan şampiyonluk yorumu!, System.String[]

Fenerbahçe'de bu sezon hem sağ bek hem orta sahada görev alan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.


FB TV'ye konuşan Ozan Tufan, yaptığı açıklamada "Antalya maçında hedefimiz galibiyet. Hedefimiz zaten şampiyonluk. Takım arkadaşlarım, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımızla sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. 29. şampiyonluğumuz için bu kadro çok müsait. Olgunlaşmış arkadaşlarımız çok var. Şampiyonluk için en favori, en iddiali takımlardan biriyiz." ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe, Ozan Tufan, Antalya, TV, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mucize Doktor'un Nazlı'sı kırmızı süper mini elbisesiyle hayran bıraktı
Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi Juventus Mandzukic'in yerine Vedat Muriqi'i transfer etmek istiyor Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 19:52:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan'dan şampiyonluk yorumu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]