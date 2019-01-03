Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan Dereağzı'nda Çalışıyor

Ozan Tufan Dereağzı'nda Çalışıyor

32 dakika önce

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve henüz af yolu görünmeyen Ozan Tufan, idmanlarını Uygar Mert Zeybek ile birlikte Dereağzı Tesisleri'nde sürdürüyor.

Ozan Tufan Dereağzı'nda Çalışıyor, System.String[]
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve henüz af yolu görünmeyen Ozan Tufan, idmanlarını Uygar Mert Zeybek ile birlikte Dereağzı Tesisleri'nde sürdürüyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer alan Ozan Tufan, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan oyunculardan Aatif, Dirar ve Volkan Demirel'e, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle af kararı çıkmıştı. Takımda affedilmeyen tek isim olan Ozan Tufan ise genç oyuncu Uygar Mert Zeybek ile birlikte Dereağzı'nda idmanlarını yapıyor.

Yarın başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesi Ozan Tufan'ın ismi birçok Süper Lig kulüpleriyle anılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:00 Kaynak: İHA

Uygar Mert Zeybek, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor
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