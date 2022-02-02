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Ozan Tufan Fenerbahçe için İstanbul'da - Son Dakika

Ozan Tufan Fenerbahçe için İstanbul'da

02.02.2022 14:48
Ozan Tufan Fenerbahçe için İstanbul'da

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki futbolcu sezonu sarı-lacivertlilerde tamamlayacak.

Fenerbahçe, devre arası transferleri kapsamında sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı yeniden kadrosuna kattı. Ozan Tufan, İngiltere'den havalanan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Fenerbahçeli yetkililerin karşıladığı Ozan, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Sezon başında Watford'a kiralanan Ozan Tufan, 9 resmi müsabakada forma giymişti.

(Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın/ İHA)

Ozan Tufan Fenerbahçe için İstanbul'da

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Fenerbahçe, Ozan Tufan, İstanbul, Watford, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ozan Tufan Fenerbahçe için İstanbul'da - Son Dakika


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