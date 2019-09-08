Son Dakika Haberleri: Ozan tufan: golü daha erken bulmamız gerekiyordu
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Ozan tufan: golü daha erken bulmamız gerekiyordu

17 dakika önce

Ozan Tufan, "Kapanan bir takım vardı.

Ozan tufan: golü daha erken bulmamız gerekiyordu, System.String[]
Ozan Tufan, "Kapanan bir takım vardı. Kapanan takımları açmak zordur. 2018'de aynı durumu Portekiz de yaşadı Andorra'ya karşı. Son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 yenmişti. Bugün onlardan birini biz yaşadık. Daha erken pozisyonlara girdik, atmamız gerekirdi ama maçta bazen o pozisyonları değerlendiremiyoruz. Buradan sonra Moldova maçımız var. Moldova maçına konsantre olup iki maçta 6 puan alıp, milletimize armağan etmek istiyoruz" dedi.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'na Andorra karşısında galibiyeti getiren Ozan Tufan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon daha farklı bir Ozan Tufan seyrettirdiğini ifade eden milli oyuncu, "Ben, kendime ve vücuduma, saha içindeki oyunuma daha iyi konsantre oluyorum. İnşallah daha iyi olacak benim adıma da. Gördüğünüz gibi farklı bir Ozan var ama tek bir maçla değerlendirmemek lazım. Kendi kulübümde de milli takımda da farklı bir Ozan göstermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
"EMRE AĞABEY İLE OYNAMAK MUAZZAM"
Andorra karşısında milli formayı 100'üncü kez giyen Emre Belözoğlu ile birlikte oynamanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Tufan, "Emre ağabey ile oynamak muazzam çünkü yurt dışında olsun, Fenerbahçe'de olsun birçok kulüpte oynamış bir oyuncu. Onun tecrübelerinden biraz biraz bir şeyler almaya çalışıyoruz, o da bize tecrübelerini aktarıyor. Ona da teşekkür ederim. Ayrıca 100'üncü maçına çıktı, tebrik ediyorum. İnşallah o gurur ve mutluluğu biz de yaşarız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ozan Tufan'ın açıklamaları


Ozan Tufan, Portekiz, Andorra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:13 Kaynak: DHA
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