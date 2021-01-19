Ozan Tufan için özel kutlama - Son Dakika

Ozan Tufan için özel kutlama

19.01.2021 10:47
Ozan Tufan için özel kutlama, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, BB Erzurumspor maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayı 150. kez giyerken, MKE Ankaragücü maçının ardından soyunma odasında Tufan için bir kutlama gerçekleştirildi.

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, BB Erzurumspor maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayı 150. kez giyerken, MKE Ankaragücü maçının ardından soyunma odasında Tufan için bir kutlama gerçekleştirildi.

Erzurumspor maçında 150. Kez sarı-lacivertli formayı giyen Ozan Tufan için MKE Ankaragücü maçının ardından soyunma odasında Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Dirktör Erol Bulut ve tüm takımın katılımı ile kutlama yapıldı. Kutlamada Ozan Tufan'a 150 numaralı forma hediye edildi.

-İHA-

Erzurumspor Kulübü, Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü, Ozan Tufan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ozan Tufan için özel kutlama - Son Dakika


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