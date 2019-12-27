Ozan Tufan imzayı attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ozan Tufan imzayı attı - Son Dakika Spor

Ozan Tufan imzayı attı

6 saat önce

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan başarılı oyuncu Ozan Tufan yeni sözleşmeye imza attı.

Ozan Tufan imzayı attı, System.String[]

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan başarılı oyuncu Ozan Tufan yeni sözleşmeye imza attı.


Fenerbahçe, başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile nikah tazeledi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu ile önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıllık mukavele imzalandı.


Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncusu Ozan Tufan'ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır. 2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcu Ozan Tufan'a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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