Ozan Tufan: "İngiltere Premier Lig'de oynamak istiyorum" - Son Dakika

Ozan Tufan: "İngiltere Premier Lig'de oynamak istiyorum"

29.03.2021 18:57
Ozan Tufan:

Milli futbolcu Ozan Tufan, "Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum.

Milli futbolcu Ozan Tufan, "Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" dedi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Türkiye, yarın saat 21.45'te Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Grupta favori olarak olmadıkları halde ilk 2 maçta 2 galibiyet aldıklarının altını çizen Ozan, "Çok güzel bir ekibimiz, kadromuz ve değerli bir hocamız var. Bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Katkı sağladığım için çok mutluyum. Kağıt üzerinde dünya basınında çok favori gözükmesek de en iyi şekilde mücadele ederek 2 maçtan da galibiyetle ayrıldık. Bunun için mutlu ve gururluyuz. Ben de takıma ve ülkeme katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Hocama verdiği görevlerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"ŞENOL HOCA DOĞRU YOLU SEÇMEME SEBEP OLANLARDAN BİRİ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisini karşılaşmalara en iyi şekilde konsantre ettiğini belirten Ozan Tufan, "Bursaspor zamanında beraber çalıştığım hocam, o zaman da bana büyük katkıları oldu, doğru yolu seçmeme sebep olan insanlardan biri. Buraya geldiğim zaman da beni en iyi şekilde maça konsantre edip, en iyi şekilde hazırlayıp sahaya sürdüğünde ben de hem ülkem hem de onun için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Kendimi rahat hissettirdiği için bana, maç içinde hem skora katkım oluyor hem de takımıma katkım oluyor" açıklamasını yaptı.

"KENDİMİ İKİ YÖNLÜ OYNAMAYA ALIŞTIRIYORUM"

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini hem hücum hem de savunma olmak üzere iki yönlü oyuna alıştırdığını aktararak, "Şu anda oynadığım mevkide kendimi iyi hissediyorum. Çünkü kendimi iki yönlü oynamaya alıştırıyorum. Daha fazla bunu yapabilmek için gayret gösteriyorum. Bunu da eksiklerim olmasına rağmen yapabildiğimi düşünüyorum. Tabii ki zaman zaman hem kulübümde hem de milli takımda sıkıntılar olabiliyor. Nerede görev verilirse oynamak istiyorum. Bu hiç sıkıntı değil. Sağ bekte de oynadım, stoperde de oynadım, sol bek de oynadım hocam zamanında. Nerede görev verilirse sıkıntı değil. Önemli olan burada milli takımımızın başarısı. Benim için fark etmiyor" değerlendirmesini yaptı.

"PREMİER LİG'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

Premier Lig'de oynamak isteğini belirten Ozan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Hocamın dediği gibi daha yeni başlıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok önemli bir turnuvamız var. Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir."

-İHA-

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ozan Tufan: 'İngiltere Premier Lig'de oynamak istiyorum' - Son Dakika


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