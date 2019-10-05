Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan'la 4 yıl daha
Son Dakika Spor Haber

Ozan Tufan'la 4 yıl daha

10 dakika önce

Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuya sezon bitmeden 4 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

Ozan Tufan'la 4 yıl daha, System.String[]

Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuya sezon bitmeden 4 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Ozan Tufan ile ocak ayına kadar yeni mukavele yapılacağı öğrenildi.


Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmaması halinde ocak ayında istediği takıma imza atabilecek, haziran ayında ise bedelsiz olarak transfer olabilecek olan Ozan, sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor. Ozan'ın bu sezonki gelişimi ve Yanal ile olan uyumu nedeniyle Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığı kaydedildi.


Fenerbahçe'de mukavelesi bitecek olan Isla ve Dirar ile ilgili de önümüzdeki günlerde yeni kararlar alınabilir.


Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Sanane hoca? Versene penaltıyı
Taraftar bekledi, maç sonunda oyuncular tribünlere gitmedi! Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Seversin Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u 5-1 mağlup etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 09:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan'la 4 yıl daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]