Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan'la Ali Koç görüşecek | Fenerbahçe Transfer Haberleri
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Ozan Tufan'la Ali Koç görüşecek | Fenerbahçe Transfer Haberleri

6 saat önce

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'la sözleşme uzatılması kararı sonrası gözler diğer futbolculara çevrildi.

Ozan Tufan'la Ali Koç görüşecek | Fenerbahçe Transfer Haberleri, System.String[]

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'la sözleşme uzatılması kararı sonrası gözler diğer futbolculara çevrildi.


Sarı lacivertlilerin ilk etapta bu sezon gösterdiği performansla kendine gelen Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzatacağı konuşuluyor.


Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan'la sadece Comolli'nin değil Başkan Koç'un da görüşeceği öğrenildi.


Başkan Ali Koç, Ozan'ın takımda kalmasını çok istiyor.


Real Madrid -Fenerbahçe Maç Özeti;


Ozan Tufan, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:35 
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