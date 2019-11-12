Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan'la yeni sözleşme! | Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Dakika Spor Ozan Tufan'la yeni sözleşme! | Fenerbahçe Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Ozan Tufan'la yeni sözleşme! | Fenerbahçe Transfer Haberleri

7 saat önce

Fenerbahçe'de yönetim, sözleşmeleri bitecek Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Ozan Tufan'la da görüşmeleri sürdürüyor.

Ozan Tufan'la yeni sözleşme! | Fenerbahçe Transfer Haberleri, System.String[]

Fenerbahçe'de yönetim, sözleşmeleri bitecek Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Ozan Tufan'la da görüşmeleri sürdürüyor.


Geçtiğimiz günlerde Nabil Dirar'ın kontratını 2 yıl uzatan sarı-lacivertliler, üç oyuncuyu da bünyesinde tutmak istiyor.


Fenerbahçe'de bu konuda bir sorun yaşanması beklenmiyor. Maddi konularda uzlaşmanın sağlanmasının ardından sırasıyla imzalar atılacak. Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında kadar üç isimle yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Ozan Tufan, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:58 
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