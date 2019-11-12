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Ozan Tufan'la yeni sözleşme! | Fenerbahçe Transfer Haberleri
7 saat önce
Fenerbahçe'de yönetim, sözleşmeleri bitecek Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Ozan Tufan'la da görüşmeleri sürdürüyor.
Fenerbahçe'de yönetim, sözleşmeleri bitecek Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Ozan Tufan'la da görüşmeleri sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Nabil Dirar'ın kontratını 2 yıl uzatan sarı-lacivertliler, üç oyuncuyu da bünyesinde tutmak istiyor.
Fenerbahçe'de bu konuda bir sorun yaşanması beklenmiyor. Maddi konularda uzlaşmanın sağlanmasının ardından sırasıyla imzalar atılacak. Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında kadar üç isimle yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:58
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