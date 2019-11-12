Ozan Tufan'la yeni sözleşme! | Fenerbahçe Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de yönetim, sözleşmeleri bitecek Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Ozan Tufan'la da görüşmeleri sürdürüyor.



Geçtiğimiz günlerde Nabil Dirar'ın kontratını 2 yıl uzatan sarı-lacivertliler, üç oyuncuyu da bünyesinde tutmak istiyor.



Fenerbahçe'de bu konuda bir sorun yaşanması beklenmiyor. Maddi konularda uzlaşmanın sağlanmasının ardından sırasıyla imzalar atılacak. Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında kadar üç isimle yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.