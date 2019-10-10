Ozan Tufan: "Milli ruhu sahaya yansıtacağız"
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A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ozan Tufan açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ozan Tufan, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:25 Kaynak: AA
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