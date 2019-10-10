Son Dakika Haberleri: Ozan Tufan: "Milli ruhu sahaya yansıtacağız"
Son Dakika Güncel Ozan Tufan: 'Milli ruhu sahaya yansıtacağız'

Ozan Tufan: "Milli ruhu sahaya yansıtacağız"

43 dakika önce

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ozan Tufan açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ozan Tufan, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ozan Tufan açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ozan Tufan, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ozan Tufan: Milli ruhu sahaya yansıtacağız

A Milli Futbol Takımı, Ozan Tufan, Arnavutluk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:25 Kaynak: AA
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